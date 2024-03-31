إعلان أسماء الطلبة المرشحين للاستفادة من البعثات والمنح والقروض الداخلية الاثنين

وطنا اليوم:قال مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والناطق الرسمي باسم الوزارة مهند الخطيب بأن الوزارة ستقوم مساء يوم غد الاثنين بإعلان أسماء الطلبة المرشحين للاستفادة من البعثات والمنح والقروض الداخلية للعام الجامعي الحالي 2023-2024 .

وقال إن الوزارة ستقوم بإرسال رسائل نصية للطلبة على أرقام هواتفهم المخزنة في الطلبات التي تقدموا بها تتضمن نتيجة ترشيح الطالب، حيث سيتم بعد ذلك فتح الموقع الإلكتروني لمديرية البعثات والذي يمكن للطالب من خلاله الاطلاع على جميع النتائج بكل شفافية.