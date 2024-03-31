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حزب عزم .. على قدر أهل العزم وطموحات لا حدود لها

منذ 3 ثواني
حزب عزم .. على قدر أهل العزم وطموحات لا حدود لها

كتبت / هيفاء السرحان

حالة حزبية واعدة ، يعيشها الأردن منذ أكثر من عام ، وتحول كبير في الحياة السياسية قد يكون هو الأهم عبر مسيرة هذا الوطن الممتدة لقرن من الزمان .

ومن خلال متابعة النشاط الحزبي على ساحتنا الأردنية يبرز في الواجهة حزب عزم الذي يسير بثبات وثقة نحو تحقيق أهداف وطموحات يمكن له الوصول إليها بهمة القائمين عليه وفي المقدمة الأمين العام النشط زيد نفاع الذي يصل الليل بالنهار لنشر أفكارهم الحزب ومبادئه ومحاولة الوصول إلى كافة شرائح المجتمع .

ويؤكد الأمين العام زيد نفاع بأن الحزب يطمح بالدخول لكل بيت اردني ، ومن خلال رؤية ذلك النشاط الأستثنائي فإن حزب عزم قادر على ذلك بالتأكيد ، حيث بات له القبول الكبير في أوساط الأردنيين من شمال الوطن إلى جنوبه .

تجربة حزبية نعتز بها ، وحزب ربما نشهد اختلافه الواضح عن الآخرين ، اختلاف يحمل الكثير من الأيجابيات ، ويكفي أن حزب عزم هو حزب اردني حتى النخاع ومن طينة الوطن الطاهرة النقية .

كل التحية للأمين العام زيد نفاع وقيادة الحزب وكوادره في مختلف المناطق ، ومعا لتحقيق الطموحات والانجازات.


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