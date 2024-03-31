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فيلادلفيا تمثل الأردن وتتواجد بقوة في نهائيات هاكاثون جامعة نيويورك العالمي في أبو ظبي

منذ 3 ثواني
فيلادلفيا تمثل الأردن وتتواجد بقوة في نهائيات هاكاثون جامعة نيويورك العالمي في أبو ظبي

وطنا اليوم:يمثل طلبة جامعة فيلادلفيا الأردن في نهائيات هاكاثون جامعة نيويورك العالمي في أبوظبي حيث
تأهل فريقي طلاب من كلية تكنولوجيا المعلومات من جامعتنا من أصل 8 فرق على مستوى للمرحلة النهائية والتي ستقام بشهر 4 في دولة الامارات
ويعد تأهل الجامعة إنجازاً نوعياً يضاف لإنجازات الجامعة في مسيرتها للمرحلة الثانية من النسخة الثانية عشر لهاكاثون جامعة نيويورك والتي تنظمها جامعة نيويورك العالمية فرع أبوظبي لطلبة الجامعات على مستوى العالم حيث تتمثل مسابقة هذا العام ) quantum Computingبتنافس الطلبة بتطوير برمجيات تحل مشاكل المجتمع باستخدام( الحوسبة الكمية و على مدار ثلاثة أيام ابتداء من 25-4-2024
هاكاثون جامعة نيويورك أبوظبي عبارة عن ماراثون برمجة مكثف لمدة ثلاثة أيام، يجتمع خلاله أساتذة علوم الكمبيوتر الدوليين المشهورين، ومؤسسو الشركات الناشئة الناجحة، ومهنيو التكنولوجيا، ورؤوساء المشاريع في جامعة نيويورك لقيادة فرق من طلاب علوم الكمبيوتر الموهوبين من جميع طلبة الجامعات في أنحاء العالم.
ومن مئات المشاركين؛ تأهلت ثمانية أفرقة من جامعات الأردن منهم فريقين من كلية تكنولوجيا المعلومات/ جامعة فيلادلفيا وهم الفريق الاول: الطالب قسم علم الحاسوب يامن محمد مالك غزلان ومشرفه الأكاديمي في المسابقة الدكتورة روان نصري أبوليل، والفريق الثاني الطالب قسم هندسة البرمجيات عبدالكريم إبراهيم علي السعو ومشرفه الأكاديمي في المسابقة الدكتور عمر فؤاد الشيخ سالم.
تفخر الجامعة بطلبتها بهذا الإنجاز، حيث استطاعوا التأهل بشكل مميز لتمثيل الأردن بهذه المسابقة وتتمنى لهم كل التوفيق في المرحلة الثانية من الهاكاثون والعودة لبلدهم سالمين رافعين راية الفوز وراية المملكة الأردنية الهاشمية وجامعة فيلادلفيا.


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