الفلك الدولي يكشف عن موعد عيد الفطر المبارك

وطنا اليوم:يشهد المسلمون في جميع أنحاء العالم اقتراب نهاية شهر رمضان للعام 1445هجري، ومع اقتراب نهاية هذا الشهر الفضيل، تزايد البحث على المحركات العالمية عن “موعد عيد الفطر” أو “متى عيد الفطر” أو “هلال شوال”.

وفي هذا السياق، أوضح مركز الفلك الدولي، الذي يتخذ من الإمارات مقرا له، أن عيد الفطر من المتوقع أن يكون يوم الأربعاء الموافق 10 أبريل في أغلب الدول، بناءً على رؤية الهلال.

ومن الملاحظ أن هناك عددًا من الدول التي بدأت شهر رمضان في 11 مارس الماضي، ستتحرى هلال شهر شوال للعام 1445ه يوم الاثنين 8 أبريل، ومع غروب القمر قبل الشمس وحدوث الاقتران بعد غروب الشمس في ذلك اليوم، ستكمل هذه الدول عدة شهر رمضان 30 يوما، ليكون يوم الأربعاء 10 إبريل عيد الفطر السعيد في تلك الدول.

أما الدول التي بدأت شهر رمضان يوم الثلاثاء 12 مارس ومنها الأردن، فستتحرى هلال العيد يوم الثلاثاء 09 إبريل، الموافق 29 من شهر رمضان في هذه الدول.

وتجدر الإشارة إلى أن رؤية الهلال في يوم 9 أبريل ممكنة باستخدام التلسكوب من شرق العالم ومن جنوب إفريقيا، وممكنة بالعين المجردة بصعوبة من وسط آسيا ووسط القارة الإفريقية، كما أنها ممكنة بالعين المجردة بسهولة نسبيا من غرب آسيا، وشمال إفريقيا، ومعظم أوروبا ومعظم القارتين الأمريكيتين.

وفيما يتعلق بوضع الهلال في ذلك اليوم، يغيب القمر بعد 51 دقيقة من غروب الشمس في أبوظبي، وعمره 19 ساعة و35 دقيقة، وفي الرياض يغيب بعد 53 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 20 ساعة، وفي القاهرة يغيب بعد 59 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 20 ساعة و47 دقيقة.

وبالتالي، من المتوقع أن تُعلن معظم الدول حول العالم رؤية الهلال يوم 9 أبريل، ليكون بذلك يوم الأربعاء 10 أبريل أول أيام عيد الفطر السعيد فيها أيضًا.

ولا يستبعد أن تعلن الهند وبنغلادش عدم ثبوت رؤية الهلال