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دولة الاحتلال تمنع مهمة أممية مشتركة إلى مستشفى الشفاء

منذ 4 ثواني
دولة الاحتلال تمنع مهمة أممية مشتركة إلى مستشفى الشفاء

وطنا اليوم:أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس غيبرييسوس ان المنظمة وشركاءها اضطروا إلى تأجيل مهمة مشتركة شديدة التعقيد إلى مستشفى الشفاء في غزة بسبب تأخير الإجراءات.
وقال تيدروس في منشور على موقع اكس، انه تم رفض ثلاث مهمات سابقة للمستشفى الذي لا يزال تحت الحصار منذ 18 آذار، مضيفا ان لا يزال هناك 100 مريض و50 عاملا صحيا داخل المنشأة غير العاملة، مع وجود أعمال عدائية حولها.
وأعرب المسؤول الاممي عن قلقه “بشأن حالتهم وسلامتهم”، مشددا على ان الرفض المتكرر لم يمنعنا من الوصول إلى المرضى فحسب، بل أدى أيضا إلى تعطيل العمليات الحاسمة الأخرى المنقذة للحياة، من خلال تشتيت الموارد المحدودة”.
وحث تيدروس إسرائيل على تسهيل ممر إنساني آمن ونظام أفضل للتنسيق في ظل الصراع، لمنظمة الصحة العالمية وشركائها لدعم عمليات نقل المرضى، مذكرا “إن القانون الإنساني الدولي واضح؛ يجب عدم عسكرة قطاع الصحة أو مهاجمته، ويجب وقف إطلاق النار”.


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