النائب حداد :وزراء يتجاهلون جلسات اللجان النيابية ، وعندما تحضر الحكومة تكتفي بتوزيع الابتسامات

وطنا اليوم_انتقد النائب الدكتور فريد حداد غياب بعض الوزراء عن اجتماعات لجان المجلس ومنهم وزير الصحة الدكتور فراس الهواري ووزير التربية والتعليم عزمي محافظة ، واصفا تعامل الحكومة مع اللجان النيابية بانه مشهد احتفالي للتصوير وتوزيع الابتسامات لا اكثر ولا اقل ، حيث لا يوجد التزام على الاطلاق بتوصياتها .



واضاف حداد ، ان غياب العمل الجماعي عن المجلس اضعف دوره الرقابي والتشريعي ، فيد واحدة لاتصفق ، مبينا ان شكل المجلس القادم لن يختلف كثيرا عن المجلس الحالي نظرا لكون الاحزاب القادمة غير قادرة على التغيير باستثناءات محدودة لن تحدث فرقا .



وختم حداد مداخلته بالقول القضية لا تحل بالاقصاء واضعاف الطرف الاخر القادر على ايجاد الحلول ولديه الفكر الوطني ، مشيرا الى انه ثبت من خلال التجارب ان هناك العديد ممن يحمل الفكر الوطني من التكنوقراط موجودين في المجلس والمجالس السابقة ، ولكن للاسف لا يتم الاستماع لهم نظرا لكون الحكومات لا تريد ان تستمع الا لصدى صوها .