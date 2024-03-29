مقتل جندي وإصابة 16 عسكريا جنوب قطاع غزة

وطنا اليوم:أقر جيش الاحتلال بمقتل أحد جنوده، في وحدة أغوز التي شكلتها قوات الكوماندوز، في معركة جنوب قطاع غزة.

كما قال جيش الاحتلال عبر موقعه، إن 16 عسكريا من قواته أصيبوا في معارك جنوب غزة، وصف 6 إصابات منهم بالخطيرة.

في حين، يواصل الاحتلال عدوانه على غزة لليوم الخامس والسبعين بعد المئة على التوالي، حيث ترتفع حصيلة العدوان إلى 32,623 شهيدا، فضلا عن إصابة 75,092 شخصا منذ السابع من تشرين أول/ أكتوبر الماضي، وفقا للحصيلة اليومية الصادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.

وأعلن جيش الاحتلال أن حصيلة قتلاه المعلنة بلغت 598 منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، و 254 منذ بدء العملية البرية في السابع والعشرين من تشرين الأول الماضي.

فيما أصيب 3,165 من جنود الاحتلال منذ بدء عدوان الاحتلال على غزة، وصفت حالة 491 منهم بالخطرة، و 838 إصابة متوسطة، و1,836 إصابة طفيفة، بحسب بيانات موقع جيش الاحتلال المعلنة.

طوفان الأقصى

وأطلقت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” عملية طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول/ أكتوبر، ردا على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

في المقابل، أطلق الاحتلال عملية عسكرية ضد قطاع غزة أسماها “السيوف الحديدية”، وشنت سلسلة غارات عنيفة على مناطق عدة في القطاع، أسفرت عن ارتقاء مئات الشهداء وآلاف الجرحى، إضافة إلى تدمير أعداد كبيرة من البنايات والأبراج السكنية والمؤسسات والبنى التحتية.