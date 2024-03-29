عشرات الشهداء في عدوان إسرائيلي على حلب

وطنا اليوم:شن طيران الاحتلال الإسرائيلي عدوانا جويا على مناطق في ريف حلب شمالي سوريا، فجر الجمعة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات، حسب وكالة روتيرز.

وذكرت رويترز نقلا عن مصدرين أمنيين اثنين، أن القصف على ريف حلب أودى بحياة 38 شخصا بينهم خمسة أعضاء في جماعة “حزب الله” اللبنانية.

من جهتها، أعلنت وكالة الأنباء التابعة للنظام السوري “سانا”، أن “العدو الإسرائيلي شن عدوانا جويا من اتجاه أثريا جنوب شرق حلب، مستهدفا عددا من النقاط في ريف حلب، وذلك بالتزامن مع اعتداء بالطيران المسير نفذته التنظيمات الإرهابية من إدلب وريف حلب الغربي، في محاولة منها لاستهداف المدنيين في مدينة حلب ومحيطها”.

وتابعت بأن “العدوان أسفر عن استشهاد وجرح عدد من المدنيين والعسكريين، ووقوع خسائر مادية بالممتلكات العامة والخاصة”.

بدوره، ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الغارات تسببت باستشهاد نحو 35 عسكريا، وعنصرا في حزب الله اللبناني.

وقال إن الضربات استهدفت مستودعا للأسلحة تابعا لحزب الله اللبناني في منطقة جبرين قرب مطار حلب الدولي، كما استهدف القصف الإسرائيلي معامل الدفاع في السفيرة، ودوت انفجارات في منطقة كفرجوم غرب حلب،

والعدوان الإسرائيلي هو الثاني خلال أقل من 24 ساعة، إذ قالت وزارة الدفاع السورية في بيان، إن شخصين أُصيبا في ضربة جوية نفذتها طائرات الاحتلال في المنطقة المحيطة بدمشق الخميس.

وأضافت الوزارة أن الضربة استهدفت مبنى سكنيا، وأسفرت أيضا عن “بعض الخسائر المادية”.

يشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي شن مئات الضربات الجوية على مواقع في الأراضي السورية خلال الأعوام الماضية، طالت بشكل رئيس أهدافا تابعة لإيران وأخرى لحزب الله اللبناني، وقد تكثفت تلك الهجمات الإسرائيلية عقب بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول /أكتوبر الماضي.