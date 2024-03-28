الجامعه الاردنيه ومجموعه طلال ابو غزاله توقعان اتفاقيه تعاون مشترك

وطنا اليوم_وقعت الجامعة الأردنية ومجموعة طلال أبو غزالة اليوم الخميس اتفاقية تعاون مشترك لتبادل الخبرات والاستشارات بين الطرفين.



ووقع الاتفاقية رئيس الجامعة الدكتور نذير عبيدات والدكتور طلال أبو غزالة، وذلك بحضور نائب الرئيس لشؤون الكليات العلمية الدكتور أشرف أبو كركي ونائب الرئيس للشؤون الإدارية الدكتور زياد الحوامدة ونائب الرئيس لشؤون العلاقات الدولية والشراكات الدكتورة ناهد عميش.



وتهدف الاتفاقية إلى الاستعانة بالخبرات الاستشارية الموجودة لدى الطرفين بشقها الأكاديمي الموجود لدى الجامعة، والمهني الموجود لدى مجموعة طلال أبو غزالة العالمية، والتعاون في مجال البحث العلمي والتدريب، بما يشمل التدريب الإلكتروني والشهادات المهنية وشهادة طلال أبو غزالة في تقنية المعلومات وغيرها.

كما تهدف الاتفاقية إلى التعاون في مجال استشارات التوظيف والتدريب للطلبة خريجي الجامعة الأردنية، والتدريس ضمن برامج الجامعة التدريبية، حسب مبدأ التشاركية مع القطاع الخاص، والتعاون في باقي المجالات الأخرى التي تقدمها المجموعة مثل تسجيل العلامات التجارية وأنظمة الأرشفة وتجهيز الأنظمة المالية وغيرها من الخدمات.



وقال عبيدات إن الاتفاقية وُقّعت ، لتدعيم البناء المعرفي والعلمي في الأردن، وعمل شراكة حقيقية ومتكاملة بين الأكاديميا والقطاع الخاص، وفتح المساحة المناسبة للخروج بأفكار متطورة وسريعة وفاعلة، مؤكدا على أن الجامعة الأردنية تتطلع إلى عقد اجتماعات دورية لرصد ما أُنجز بالفعل، والتخطيط المستمر بالشراكة مع القطاع الخاص.



وأضاف عبيدات أن من أهم الأمور التي تقوم بها الجامعة لتقريب الفجوة بين الأكاديميا والقطاع الخاص تتمثل في مشاريع رقمنة المحاضرات واستغلال الوقت في الحوار بين المعلم والطالب، ورقمنة القاعات الصفية حيث توجد 500 قاعة ومدرج تُجهّز حاليا بتقنيات متقدمة جدا، مع استحداث عديد من البرامج التدريسية.

بدوره، قال أبو غزالة إنه سعيد جدا بتوقيع هذه الاتفاقية مع أم الجامعات، وإنه لشرف كبير أن تتيح الجامعة الأردنية لمؤسسته والقطاع الخاص أفكارا جديدة للمستقبل، وفرصة للجميع ليتعلموا في مواضيع عديدة لعل من أهما ما يوجه به جلالة الملك عبدالله الثاني، وهو التعليم المهني مع تأكيد على أن المستقبل كله للمهن، مبديا استعدادة للتعاون مع الجامعة الأردنية لتدعيم الشراكة بين الأكاديميا والقطاع الخاص.



وعقب توقيع الاتفاقية، تبادل الدكتور عبيدات وأبو غزالة الدروع التذكارية.