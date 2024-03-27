مقتل رقيب في لواء غيفعاتي جنوب غزة

وطنا اليوم:كشف الجيش الإسرائيلي عن مقتل رقيب في لواء غيفعاتي في معارك جنوبي قطاع غزة.

الى ذلك قالت صحيفة “جيروزاليم بوست” نقلا عن مصادر بالجيش الإسرائيلي إنه لا مؤشرات على أن تل أبيب ستكون قادرة على إنقاذ مزيد من المحتجزين في قطاع غزة، مضيفة أن لا شيء يشير أيضا إلى أن الجيش سيكون قادرا على “قتل المزيد من قادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس)”.

وأشارت المصادر العسكرية الإسرائيلية إلى أنه لا يزال بإمكان حركة حماس العودة بسهولة للمناطق التي سيطر عليها الجيش الإسرائيلي سابقا.