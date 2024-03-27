المبيضين: العقيدة الهاشمية ثابتة في الدفاع عن القضية الفلسطينية

وطنا اليوم:أكد وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور مهند المبيضين، أن العقيدة الهاشمية ثابتة في الدفاع عن القضية الفلسطينية منذ الشريف الحسين بن علي طيب الله ثراه ولغاية جلالة الملك عبدالله الثاني.

وقال المبيضين خلال كلمة له في ندوة أقامتها جامعة عمان العربية اليوم الأربعاء، بمناسبة “ذكرى معركة الكرامة”، إن الذكرى السادسة والخمسين لمعركة الكرامة تتزامن مع صمود أهل قطاع غزة في وجه الحرب المستعرة التي يشنها الجيش الإسرائيلي على القطاع.

ولفت إلى الدعم الذي يقدمه الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني للأهل في قطاع غزة والضفة الغربية، سواء من خلال المستشفيات الميدانية الأردنية في القطاع ونابلس وجنين، أو من خلال عمليات الإنزال الجوي المستمرة التي تنفذها القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي وتحمل مساعدات على غزة، إضافة إلى قوافل المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تسيّرها الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية والمنظمات الدولية والقطاع الخاص عبر الجسر البري من خلال جسر الملك الحسين، ليتم ايصالها إلى معبر كرم أبو سالم ثم إلى غزة.

وأشار المبيضين إلى أن تاريخ الحادي والعشرين من آذار يُعد بداية لنهضة جعلت من الأردن أنموذجا في الاستقرار والمنعة وسط إقليم ملتهب، مستذكرا شهداء الجيش العربي في معركة الكرامة الذين بذلوا التضحيات في سبيل الدفاع عن حدود الوطن، ولا يزالون يقدمون أجمل صفحاتنا في الذود عن حدودنا الشمالية والشمالية الشرقية ضد عصابات ومهربي المخدرات.

بدوره، قال رئيس مجلس أمناء الجامعة المحامي الدكتور عمر مشهور حديثه الجازي: “في يوم الحادي والعشرين من آذار من كل عام نستذكر يوم الكرامة، يوم التضحية والصمود والانتقام من العدو ورد كيده وإعادة الاعتبار للجيش العربي وللأمة العربية جمعاء بعد هزيمة حزيران قبلها بأقل من عام”.

وأشار إلى أن الاحتفال بمعركة الكرامة الخالدة كل عام يُعد مهما لأنها جزء من تاريخ الأمة، ومحطة متقدمة من تاريخ الجيش العربي، مستذكرا تضحيات أفراد الجيش العربي الذين تركوا الغالي والنفيس وزهدوا بالحياة ومتاعها لتبقى الكرامة الأردنية والعربية “عنوانا وشعارا أبديا يرتسم وشما على صدر كل عربي أردني حرٍ يؤمن بعدالة قضيته وحقه في بناء قوميته على ترابه الوطني”.

وقال رئيس الجامعة الدكتور محمد الوديان إن “ذكرى معركة الكرامة تمر هذا العام، والجيش الإسرائيلي يشن عدوانا غاشما على قطاع غزة، وهو نفسه الذي حاول قبل ستةٍ وخمسين عاماً اقتحام حدودنا الأردنية واحتلال جزء من أرضنا”.

وأشار إلى دور الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني في نصرة غزة والعمل على وقف الحرب وحماية المدنيين، وإدامة إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الأهل في القطاع.

وعقب الندوة، اطلع الوزير المبيضين على معرض الصور الذي أقامته مديرية الإعلام العسكري في القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي في الجامعة، بمناسبة الاحتفال بذكرى معركة الكرامة، والذي يسلط الضوء على مراحل ومفاصل مهمة في تاريخ الأردن.