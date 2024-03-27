الملكة رانيا تستمع لشرح حول أوضاع الأطفال في غزة

وطنا اليوم:التقت جلالة الملكة رانيا العبدالله في مكتبها اليوم بالرئيس التنفيذي لمنظمة إنقاذ الطفل الدولية انجير اشنغ، واستمعت منها لشرح عن أوضاع الأطفال في غزة وما يتعرضون له من قتل وتشويه.

وبحث اللقاء سبل تخفيف آثار الحرب الدموية التي تدمر حياة الأطفال، وحث المجتمع الدولي على زيادة وصول المساعدات إلى قطاع غزة، مع الاصرار على ضرورة وقف فوري ونهائي لإطلاق النار.

وأكد اللقاء الذي حضرته المستشار الاستراتيجي للسياسات أنيتا باي على ضرورة فتح المزيد من المعابر البرية لزيادة تدفق المساعدات.

ويذكر ان مؤسسة إنقاذ الطفل تدعو إلى وقف فوري ونهائي لإطلاق النار لإنقاذ وحماية حياة الأطفال في غزة، واستئناف دخول السلع التجارية إلى غزة لوقف جوع الأطفال.