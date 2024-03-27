وزير الخارجية يشدد على ضرورة وقف الحرب المستعرة على غزة

وطنا اليوم:استقبل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الأربعاء، المبعوث الياباني الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط أويمورا تسوكاسا.

وتناول الاجتماع الجهود المبذولة لوقف الإجراءات الإسرائيلية الأحادية اللاشرعية واللاقانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة، وحماية المنطقة من تبعاتها وانعكاساتها الخطيرة.

وشدد الصفدي على ضرورة وقف الحرب المستعرة على قطاع غزة، وضمان حماية المدنيين، واحترام قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة إلى جميع أنحاء القطاع.

وثمن الصفدي موقف اليابان الداعم والمطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، وتصويتها لصالح القرار الذي تبناه مجلس الأمن، أول من أمس، والذي يدعو لوقف إطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان المبارك.

من جانبه، ثمن المبعوث الياباني الجهود التي يقوم بها الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، لوقف الحرب وضمان حماية المدنيين، وإيصال المساعدات إلى غزة، وجهوده في تحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة.