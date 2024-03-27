قافلة طحين من لايف إلى غزة عبر جسر الملك حسين بالتعاون مع الهيئة الخيرية الهاشمية‎

وطنا اليوم:انطلقت صباح يوم أمس الاثنين الموافق 25/3/2024، قافلة جديدة من المساعدات، محملة بمادة الطحين، التي تأتي ضمن حملة المساعدات التي اطلقتها منظمة «لايف للإغاثة والتنمية» بالتعاون مع الهيئة الخيرية الاردنية الهاشمية، للمساهمة في التخفيف من معاناة الاشقاء في قطاع غزة جراء العدوان الأسرائيلي الذي تجاوز الـ 170 يومًا.

وقالت مديرة مكتب الاردن لايف للاغاثة والتنمية ندى هارون، إن المنظمة ومنذ تداعيات العدوان على قطاع غزة، بدأت بالتقاط الإشارات عن حجم الكارثة الإنسانية التي ستلحق بأهالي القطاع، حيث عملت المنظمة على تسيير قوافل المساعدات الغذائية في اطار خطة تم وضعها تشمل سلسلة دعم متواصل من المساعدات إلى ابناء غزة ليتمكنوا من تجاوز الأوضاع الصعبة التي يعانون منها جراء عدوان الاحتلال.

واضافت أن قوافل المساعدات التي انطلقت أمس الاثنين، مقدمة من منظمة «لايف للإغاثة والتنمية» بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، حيث يعد الأردن جسر خير وبوابة عطاء تمر من خلاله هذه المساعدات لأبناء قطاع غزة.

واشارت هارون، إلى أن هذه القافلة تعد من أهم المساعدات التي تقدم إلى القطاع، وهي الأولى التي سيرت من ضمن سلسلة القوافل التي سيتم تسييرها إلى القطاع، حيث ستبلغ كميات مادة الطحين التي ستصل قطاع غزة على مراحل إلى نحو 200 طن طحين، لافتة إلى انه سيتم تسيير قوافل الطحين الأُخرى خلال الأيام القادمة.

وختمت هارون حديثها، بقولها :”إن هذه المساعدات التي تأتي في هذا الشهر الفضيل من أجل دعم صمود الاشقاء في قطاع غزة”.

وتوجهت هارون بالشكر إلى المكتب الرئيسي في اميركا ممثل برئيس مجلس إدارته الدكتور هاني صقر والمدير الإقليمي الدكتور عبد الوهاب العلاونة على الجهود الجبارة التي بذلوها لتأمين المساعدات ووصولها إلى قطاع غزة، وتحقيق هذا الإنجاز الكبير للمنظمة، كما توجهت بالشكر إلى الرجال المجهولين من موظفي المنظمة و موظفي مستودعات الهيئة الخيرية الذين يصلون الليل بالنهار، خدمة لهذا الواجب المقدس، والشكر الموصول ايضًا إلى جميع المتبرعين.