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قانونية الأعيان تقر مشروع قانون العفو العام كما ورد من النواب

منذ ساعتين
قانونية الأعيان تقر مشروع قانون العفو العام كما ورد من النواب

وطنا اليوم:من المقرّر أن يعقد مجلس الأعيان، الخميس، جلسة تشريعية لمناقشة مشروع قانون العفو العام، بعد أن أقرته لجنته القانونية، وإقراره من مجلس النواب.
وقال مصدر، إن اللجنة القانونية في مجلس الأعيان وافقت على مشروع القانون كما ورد من مجلس النواب، لمناقشته وإقراره تحت قبة البرلمان الخميس والسير بإجراءاته الدستورية لنشره في الجريدة الرسمية.
اللجنة القانونية التي اجتمعت الأربعاء وترأسها رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، أشادت بالتوجيه الملكي بإصدار قانون العفو العام، مؤكدة أن القانون من شأنه أن يخفف الأعباء عن المواطنين بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك لسلطاته الدستورية والجلوس على العرش.


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