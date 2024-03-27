ارتفاع حصيلة العدوان على غزة إلى 32490 شهيداً

وطنا اليوم:قالت وزارة الصحة في غزة إن 76 فلسطينيا أستشهدوا و102 آخرون أصيبوا خلال الـ24 ساعة الأخيرة في القطاع.

وأوضحت الوزارة أن حصيلة العدوان “الإسرائيلي” على القطاع ارتفعت إلى 32490 شهيداً و74889 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وبينت أنه لا زال هناك عدد من المصابين والضحايا أسفل الركام وعلى الطرقات لا تستطيع كوادر الإسعاف الوصول إليهم.

ويشار إلى أن الاحتلال ارتكب 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 76 شهيداً و102 إصابة خلال 24 ساعة الماضية.