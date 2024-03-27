العجلوني: طب البلقاء التطبيقية تسير بخطى ثابتة نحو العالمية

*اثنا عشر طبيبا من خريجي طب البلقاء التطبيقية في ” قبولات التدريب السريري في برامج الإقامة في الولايات المتحدة الأمريكية*



*العجلوني : نواصل خطة ابتعاث مدروسة لتلبية كافة الاختصاصات العلمية المطلوبة في القطاع الطبي*

حصل اثنا عشر طبيبا من خريجي كلية الطب في جامعة البلقاء التطبيقية على القبول في برامج التدريب السريري (برنامج الإقامة ) في الولايات المتحدة الأمريكية بعد حصولهم على شهادة اللجنة التعليمية الأمريكية لخريجي الطب الأجانب.

رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الاستاذ الدكتور أحمد فخري العجلوني

هنأ الخريجين الذين تمكنوا من الحصول على قبولات التدريب السريري في برامج الإقامة الأمريكية، واستكمال درجة الاختصاص في الولايات المتحدة الامريكية، بعد حصولهم على شهادة اللجنة التعليمية الأمريكية لخريجي الطب الأجانب:



Educational Commission for Foreign Medical Graduates “ECFMG”



والتي تمكنهم من مواصلة الدراسة و التدريب للحصول على أعلى الدرجات العلمية ليعودوا بالنفع والفائدة على الوطن و المواطن ، مؤكدا ان هذا النجاح في الحصول على مقاعد في برامج الإقامة المختلفة في الولايات المتحدة الأمريكية في مستشفيات متميزة، جاء نتيجة تميز الخريجين معرفيا و مهاراتيا وتظافر الجهود بين إدارة الكلية وأعضاء الهيئة التدريسية و الطلبة وان هذا الإنجاز يعتبر مؤشرا جيدا على أننا نسير بخطوات متقدمة نحو العالمية خاصة في مجال الطب في جامعاتنا الوطنية ويؤكد على التنافسية العالية والمستوى الرفيع الذي وصل إليه طلبة كلية الطب وخريجوها في جامعة البلقاء التطبيقية.

وقال الدكتور العجلوني ان كلية الطب تسير بخطى ثابتة نحو العالمية، من خلال سعي إدارة الجامعة لتوفير كافة الظروف وتهيئة البنى التحتية والتكنولوجية وتطوير الموارد البشرية لتتقدم الكلية عالميا، وابتعاث العديد من الكفاءات الشابة الماهرة إلى أرقى الجامعات العالمية لينضموا إلى رفاقهم أعضاء هيئة التدريس في كلية الطب.

وأشار الدكتور العجلوني إلى أن كلية الطب حصلت بداية هذا العام ٢٠٢٤

على الاعتماد الطبي من الفدرالية الدولية للتعليم الطبي (World Federation for Medical Education WFME) .



من جهته أشار عميد كلية الطب الأستاذ الدكتور شادي حموري، بأن هؤلاء الأطباء الاثنا عشرَ، هم خريجو الدفعات الثلاث الأولى من كلية الطب في جامعة البلقاء التطبيقية، مقدما لهم التهنئة وداعياً لهم بذل الجهود التي تثبت تميز الطبيب الأردني بقدراته المعرفية و العلمية ومهنيته العالية ليكونوا سفراء للوطن ومؤسساته التعليمية إلى جانب إخوانهم من الأطباء الأردنيين في المستشفيات والمراكز العلمية العالمية.



وأشار الدكتور الحموري أن مما يبعث على الطمأنينة أن خريجي كلية الطب من جامعة البلقاء بدأوا بخطى ثابتة يجوبون أنحاء العالم كسفراء لجامعة البلقاء التطبيقية في العديد المستشفيات والمراكز الطبية في دول أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والدول العربية وفي القطاع الصحي الأردني بشقيه العام والخاص. و أكد الأستاذ الدكتور الحموري ان ما يدعو للفخر ان نسبة الخريجين الذين حصلوا على قبولات هذا العام زادت بنسبة (300%) مقارنة بالعام السابق و ان النسبة الكلية لغاية الان تعتبر من النسب العالية نسبيا حيث تشكل القبولات ما نسبته (7.5%) من العدد الكلي لخريجي الكلية من الدفعتين الأولى و الثانية.