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بن غفير: بايدن يفضل نهج السنوار على نهج نتنياهو

منذ ساعة واحدة
بن غفير: بايدن يفضل نهج السنوار على نهج نتنياهو

وطنا اليوم:قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إن جو بايدن يفضل نهج النائبة في الكونغرس الأمريكي من أصل فلسطيني رشيدة طليب ورئيس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) يحيى السنوار على نهج رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وأوضح بن غفير أن بايدن كان مخطئا للغاية عندما سعى للضغط على “إسرائيل”، وفق رأيه.
ومنذ تصويت ملس الأمن الدولي على قرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان وامتناع الولايات المتحدة الامريكية عن استخاد حق النقض الفيتو والوزراء الإسرائيليون ينفذون هجوما كبيرا على الإدارة الأمريكية معتبرين أنها دعمت حركة المقاومة الفلسطينية حماس.
دخل عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة يومه الثالث والسبعين بعد المئة على التوالي، في وقت يتصاعد فيه استهداف المستشفيات في القطاع، حيث بلغت حصيلة العدوان 32,333 شهيدا، فضلا عن إصابة 74,694 شخصا منذ السابع من تشرين أول/ أكتوبر الماضي.


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