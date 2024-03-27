قتيل وأضرار في قصف حزب الله لمستوطنة كريات شمونة

وطنا اليوم:أفادت صحيفة هآرتس الإسرائلية بسقوط قتيل في القصف الصاروخي الذي استهدف كريات شمونة.

من جانبها، أعلنت القناة الـ12 العبرية أن أكثر من 30 صاروخا أطلقت من لبنان نحو الجليل الأعلى ألحق عدد منها أضرارا وتم اعتراض بعضها.

يأتي ذلك فيما أعلنت الجبهة الداخلية “الإسرائيلية” عن سماع دوي صفارات الإنذار في بلدات شمال الأراضي المحتلة.

ويذكر أنه استشهد 7 أشخاص على الأقل وإصابة آخرين بجراح، فجر الأربعاء، جراء غارة للاحتلال الإسرائيلي على بلدة الهبارية جنوبي لبنان.

وشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارة جوية بعدد من الصواريخ على مركز الطوارئ والإغاثة الإسلامية في بلدة الهبارية الجنوبية، ما أدى الى دماره وسقوط أكثر من 7 شهداء فيما أعلن الدفاع المدني في المنطقة أن عمليات البحث مستمرة تحت الأنقاض نظراً لوجود مفقودين.

وتعد هذه الضربة تصعيداً خطيراً، لا سيما ضد أحد مراكز الجماعة الإسلامية خصوصاً أن بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية تحدثت عن هذا التصعيد بوصفه مرحلة جديدة من المواجهة مع لبنان لا سيما بعد استهداف البقاع مرتين متتاليتين يوم الثلاثاء. وبالتزامن مع هذا الإعتداء كانت الطائرات الحربية الإسرائيلية تخرق جدار الصوت فوق العاصمة بيروت وضاحيتها الجنوبية.

وتشهد الحدود اللبنانية الجنوبية توترات مع جيش الاحتلال منذ أن أطلقت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس عملية طوفان الأقصى في الـ7 من تشرين الأول/ أكتوبر، ردا على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.