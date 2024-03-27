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عمان الأهلية توقع مذكرة تفاهم مع شركة OP لتكنولوجيا المعلومات

منذ ساعة واحدة
عمان الأهلية توقع مذكرة تفاهم مع شركة OP لتكنولوجيا المعلومات

وطنا اليوم:في خطوة تهدف إلى تعزيز التجربة التعليمية لطلبتها وتوفير فرص التدريب العملي التقني وقعت جامعة عمان الأهلية ممثلة بعميد كلية تقنية المعلومات الأستاذ الدكتور قاسم خرما مذكرة تفاهم مع شركة Optimum Partners Jordan ممثلة بنائب رئيس هيئة المديرين السيد اياد حمودة تسعى الى تدريب طلبة كلية تقنية المعلومات.
وحضر حفل التوقيع رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور ساري حمدان ونائب رئيس الجامعة لشؤون العلاقات الدولية والجودة الأستاذ الدكتور أنس السعود والسيد عامر حمدان مدير استقطاب المواهب والشراكات الاستراتيجية في شركة Optimum Partners – Jordan.
وأكد رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور ساري حمدان على أهمية تعزيز الروابط بين الجامعة والقطاع الخاص لتحقيق أقصى استفادة للطلبة.
وأشار إلى أن هذه الشراكة تعكس التزام الجامعة بتوفير بيئة تعليمية شاملة ومتكاملة.
من جانبه، أوضح نائب رئيس الجامعة لشؤون العلاقات الدولية والجودة الأستاذ الدكتور أنس السعود أن هذه المبادرة تعكس رؤية الجامعة في تعزيز التعليم المهني والتقني من خلال توفير فرص التدريب العملي الميداني التي تعزز مهارات الطلبة وتجهيزهم لسوق العمل.
وأشار نائب رئيس هيئة المديرين لشركة Optimum Partners – Jordan السيد اياد حمودة إلى أن الشركة ملتزمة بتقديم الدعم اللازم للطلبة وتوفير بيئة تعليمية عملية تساعدهم في تطوير مهاراتهم وتحسين فرصهم الوظيفية في مجالات التكنولوجيا.
يأتي هذا التعاون في إطار جهود الجامعة لتوسيع شبكة شراكاتها مع الشركات الرائدة في مختلف الصناعات، بهدف تعزيز الخبرات التعليمية وتمكين الطلبة من مواكبة التطورات الحديثة في سوق العمل.


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