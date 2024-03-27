طاجيكستان تفرمل السعودية وتحرمها من تأهل مبكر في تصفيات كأس العالم

وطنا اليوم:أوقفت طاجيكستان الانتصارات المتتالية للسعودية عند 3 وحرمتها من تأهل مبكر إلى الدور الثالث؛ عندما أرغمتها على التعادل 1-1 الثلاثاء على ملعب الجمهورية المركزي في دوشانبي في افتتاح الجولة الرابعة من منافسات المجموعة السابعة ضمن الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027 في كرة القدم.

وكانت السعودية في طريقها إلى تجديد فوزها على طاجيكستان بعدما تغلبت عليها 1-0 الخميس في الرياض في الجولة الثالثة، وتحقيق انتصارها الرابع توالياً في التصفيات عندما تقدمت بهدف لفراس البريكان (46)، لكن روستام سويروف أدرك التعادل لطاجيكستان في الدقيقة 82.

وعززت السعودية التي وضعت قدماً في الدور المقبل موقعها في الصدارة برصيد 10 نقاط، وأبقت طاجيكستان على آمالها في المنافسة على البطاقة الثانية للمجموعة على الأقل بعدما انفردت بالمركز الثاني برصيد خمس نقاط بفارق نقطة واحدة أمام شريكها السابق الأردن (4 نقاط) الذي يستضيف باكستان (من دون رصيد) لاحقا.

ويتأهل أول منتخبين من المجموعات التسع إلى الدور الثالث من تصفيات كأس العالم المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وفي الوقت عينه تحجز تلك المنتخبات مقاعدها في كأس آسيا 2027 في السعودية، علماً أن آسيا تتمثل بثمانية منتخبات مع احتمال ارتفاعها إلى تسعة حسب نتائج الملحق العالمي.

وتقام الجولة الخامسة في السادس من حزيران/يونيو، حيث تلتقي باكستان مع السعودية، والأردن مع طاجيكستان.

وتبادل المنتخبان الهجمات في بداية المباراة مع أفضلية لأصحاب الأرض الذين كانوا قاب قوسين أو أدنى من افتتاح التسجيل عندما توغل أختم نازاروف من الجهة اليسرى وعكس كرة عرضية على رأس أليشير جليلوف الذي تابعها فوق العارضة بقليل (7)، ثم سدد عليجوني بوريزود كرة قوية من على مشارف المنطقة بجوار القائم الأيسر (9).

وردت السعودية بتسديدة لسالم الدوسري من داخل المنطقة إثر تلقيه كرة بينية من فراس البريكان تصدى لها حارس طاجيكستان رستم يتيموف (19).

وكاد البريكان يفتتح التسجيل برأسية إثر كرة عرضية لمحمد البريك تصدى لها يتيموف (42)، وأبعد الحارس الطاجيكي تسديدة لمحمد كنو من على مشارف المنطقة (45+4).

وكاد بارفيزدجون عمرباييف يخطف هدف السبق لطاجيكستان من ركلة حرة مباشرة من خارج المنطقة أبعدها حارس المرمى السعودي محمد العويس بصعوبة (45+7).

ولم تمضِ سوى دقيقة فقط على انطلاقة الشوط الثاني حتى منح البريكان التقدم للسعودية عندما ارتقى برأسه لكرة عرضية للبريك من الجهة اليمنى وأسكنها الزاوية اليسرى لمرمى الحارس يتيموف (46).

وكثَّفت طاجيكستان من محاولاتها من أجل التعادل، لكنها منحت مساحات أكبر للاعبي السعودية الذين اعتمدوا على الهجمات المرتدة في بعض الأحيان، وأضاع عبدالله رديف فرصة ذهبية للتعزيز بعد أن تلقى كرة بينية من الدوسري وانفرد بيتيموف لكنه أطاح بها فوق العارضة (64).

وسدد الدوسري من خارج المنطقة لكن الحارس يتيموف تصدى لها (77).

وبخلاف مجريات اللعب، نجحت طاجيكستان في إدراك التعادل بعد هجمة مرتدة سريعة وصلت فيها الكرة إلى أمادوني كمالوف الذي عكسها عرضية متقنة إلى زميله البديل سايروف فأسكنها مرمى العويس (80).