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شهيد ومصابون بقصف حارة الدمج في جنين

منذ ساعتين
شهيد ومصابون بقصف حارة الدمج في جنين

وطنا اليوم:أعلن مستشفى جنين الحكومي عن استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي حارة الدمج في جنين.
وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت مدينة جنين وأطراف مخيمها، وسيرت دورياتها في أحياء عدة معززة بعدد من الدوريات اندلعت على إثرها اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال.
كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة قباطية جنوبي جنين، حيث اندلعت مواجهات مع شبان فلسطينيين أسفرت عن إصابة 5 نقلوا على إثرها إلى المستشفيات لتلقي العلاج.


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