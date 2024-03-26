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العياصرة يدعو النواب إلى عدم اختطاف المايك من الحكومة

منذ ساعة واحدة
العياصرة يدعو النواب إلى عدم اختطاف المايك من الحكومة

وطنا اليوم:دعا النائب عمر العياصرة النواب إلى عدم اختطاف المايكروفون من الدولة، مشيرا إلى وجود احتقان في المشهد السياسي الأردني بشكل واضح.
وقال تحت قبة البرلمان خلال مناقشة مشروع قانون العفو العام اليوم الثلاثاء، إن الانتخابات النيابية اقتربت، وكل يريد تسجيل هدف سياسي في توقيت يجب الارتقاء فيه إلى مستوى اللحظة الوطنية.
وأضاف أن الظرف الحالي دقيق وما حدث في الرابية أمس مؤشر واضح على ذلك، وكذلك ما يجري في قطاع غزة مهم.
وبين أن القانون يهدف إلى الوصول لقليل من الراحة والارتياح في المجتمع حتى نتمكن من تجاوز الأزمات.
وقال العياصرة إنه كان اعتقل يوما، فجاءت خالته لتهنئته بخروجه من السجن.. فقالت له “السجن ما هو حرقص ولا عقارب تقرص.. السجن ما بتسكر بابه”، مؤكدا أن الدولة الأردنية رحيمة.


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