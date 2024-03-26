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العرموطي يغادر جلسة النواب غاضباً بعد قطع حديثه تحت القبة

منذ ساعة واحدة
العرموطي يغادر جلسة النواب غاضباً بعد قطع حديثه تحت القبة

وطنا اليوم:غادر النائب صالح العرموطي جلسة النواب المخصصة لمناقشة مشروع قانون العفو العام اليوم الثلاثاء، غاضبا من عدم منحه الوقت الكافي لمناقشة القانون.
جاء ذلك بعد أن أنهى رئيس مجلس النواب كلمة العرموطي ورفض منحه مزيد من الوقت لتصويت المجلس في مطلع الجلسة على مقترح حدد دقيقتين لكل نائب لمناقشة المشروع.
وكان احتج النائب عبد الكريم الدغمي قبل احتجاج العرموطي على تحديد مدة لمناقشة القانون، مشيرا إلى أن ذلك يجوز عند مناقشة القراءة الأولى للقوانين لكن عند مناقشة القواني لا يصح تحديد الوقت ليتمكن النائب من ايصال فكرته.
واعتبر العرموطي أن تحديد الوقت بهذه الصورة ومنع النواب من الحديث هو حرمان للنواب من مناقشة قانون يقر في جلسة.
ومع عدم استماع رئيس مجلس النواب للعرموطي ومنح الكلمة للنائب الذي يليه غادر العرموطي قبة البرلمان غاضبا.


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