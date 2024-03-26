حكومة الاحتلال تؤكد عزمها اجتياح رفح

وطنا اليوم:قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش: “علاقتنا جيدة ووثيقة للغاية مع الولايات المتحدة وتعاوننا العسكري منذ بداية الحرب غير مسبوق”.

وأكد سموتريتش: “سوف ندخل إلى رفح ونفكك كتائب حماس ولن نستسلم للضغوط الدولية”.

وفي سياق متصل، نقلت صحيفة “معاريف” العبرية عن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير قوله إنه “من الجيد أن بنامين نتنياهو قرر عدم إرسال الوفد إلى واشنطن”.

وأضاف بن غفير: “اتضح أن الانتظار كان خطأ فادحا وعلينا اجتياح رفح الآن”.