بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

حكومة الاحتلال تؤكد عزمها اجتياح رفح

منذ 6 ثواني
حكومة الاحتلال تؤكد عزمها اجتياح رفح

وطنا اليوم:قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش: “علاقتنا جيدة ووثيقة للغاية مع الولايات المتحدة وتعاوننا العسكري منذ بداية الحرب غير مسبوق”.
وأكد سموتريتش: “سوف ندخل إلى رفح ونفكك كتائب حماس ولن نستسلم للضغوط الدولية”.
وفي سياق متصل، نقلت صحيفة “معاريف” العبرية عن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير قوله إنه “من الجيد أن بنامين نتنياهو قرر عدم إرسال الوفد إلى واشنطن”.
وأضاف بن غفير: “اتضح أن الانتظار كان خطأ فادحا وعلينا اجتياح رفح الآن”.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:14

الظهراوي وفريحات يطالبان بشمول مهربو السلاح إلى فلسطين بالعفو العام

12:05

شريم تطالب بشمول المدانين بـ العبث بساعات المياه بالعفو العام

11:55

الدغمي: الحكومة ضيقت ولم تتوسع بمشروع العفو العام

11:31

الصفدي: العفو العام يؤكد قرب سيد البلاد من هموم وتطلعات شعبه

11:25

مطلوب سائق شاحنة للسفارة الأمريكية ب8500 دينار

11:11

انخفاض الفاتورة النفطية للأردن في كانون الثاني

11:04

خبير: صيامنا صحيح والدليل ظهور بدر رمضان

10:55

الصين ترد على اتهامها بشن هجمات سيبرانية على بريطانيا

10:50

مطلوبون لمحكمة امـن الدولة – اسماء

10:45

وفيات الثلاثاء 26-3-2024

10:15

جوعى غزة يأكلون العشب مع غياب مساعدات الإغاثة

10:06

بعد تظاهرات الأردن والمغرب.. دعوات واسعة لمسيرات في القاهرة دعما لغزة

وفيات
وفيات الثلاثاء 26-3-2024وفيات الأحد 24-3-2024وفيات الجمعة 22-3-2024وفاة الإعلامي الأردني في قنوات الكأس القطرية محمد الكيالي.. قبل الافطار وهو صائمأسرة جامعة البترا تنعى شقيقة دولة الدكتور عدنان بدران