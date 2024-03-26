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شريم تطالب بشمول المدانين بـ العبث بساعات المياه بالعفو العام

منذ ثانيتين
شريم تطالب بشمول المدانين بـ العبث بساعات المياه بالعفو العام

وطنا اليوم:أكدت النائب ميادة شريم، أنها شخصياً من 3 سنوات تنتظر قرار العفو العام من جلالة الملك، مبينة أنه سيشمل الشيكات الجزائية ويخفف الضغط على أبناء الشعب الأردني، الذين تعثروا بسبب وباء كورونا.
وقالت شريم خلال جلسة النواب اليوم الثلاثاء، إن الحكومة طبقت مشكورة توجيهات جلالة الملك، وأنها شملت الشيكات الجزائية في هذ القانون.
وأضافت أن جلالة الملك معطاء، وأن الملك أكد برسالته للحكومة على أهمية أن يراعى مشروع القانون المصلحة العامة، وأن يحافظ على الحقوق الشخصية والمدنية ورسالته معناها واضح في التخفيف عن الشعب الأردني.
وقالت إن جلالة الملك “كريم وبسامح ليش أحنا نبخل على أبناء شعبنا”، وبيّنت أنه من الأولى أن يكون العفو، عفواً موسعاً لعام 2024، وأن لا نقلص منه أبداً.
وطالبت شمول أكبر عدد من القضايا مثل قضايا (اسقاط الحق الشخصي)، وأيضا إدعاء في التعاطي والترويج بشرط أن يكون لأول مرة، وعدم ارتباطهم بعصابات اقليمية.
وتساءلت النائب ميادة شريم حول أسباب عدم شمول “العبث بساعات المياه” في مشروع قانون العفو العام لسنة 2024 أسوة بشمول “العبث بعدادات الكهرباء”.
وقالت إنها وجدت بندا للعفو عن المدانين بـ”العبث بعدادات الكهرباء”، بينما لم تجد بندا للعفو عن المدانين بـ”العبث بساعات المياه”، متساءلة عن الفرق بينهما.
وطالبت مجلس النواب إلى إضافة بند لشمولهم ضمن مشروع قانون العفو العام لسنة 2024.


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