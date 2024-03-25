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ليفاندوفسكي مطلوب في الدوري السعودي بـ 100 مليون يورو

منذ ساعة واحدة
MADRID, SPAIN - MARCH 17: Robert Lewandowski of FC Barcelona reacts during the LaLiga EA Sports match between Atletico Madrid and FC Barcelona at Civitas Metropolitano Stadium on March 17, 2024 in Madrid, Spain. (Photo by Mateo Villalba/Getty Images)

وطنا اليوم:كشفت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية أن إحدى الأندية في الدوري السعودي ما تزال مهتمة بخدمات النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي.
وقال المصدر إن ليفاندوفسكي هو مرة أخرى أكثر لاعب مرغوب فيه في المملكة العربية السعودية.
وأضاف: “بعد محاولة فاشلة الصيف الماضي، ما يزال الدوري السعودي يحلم بوجود مهاجم مميز آخر مثل ليفاندوفسكي في البطولة”.
ولم تكشف الصحيفة الإسبانية اسم الفريق السعودي، الذي يرغب في التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 35 عاما، لكنها قالت إنه “على استعداد لإقناعه بعرض يتخطى الـ100 مليون يورو في الموسم الواحد”.
وعادت “موندو ديبورتيفو” لتضيف، نقلا عن مصادر قريبة من المهاجم البولندي، أن ليفاندوفسكي “لا يفكر في مغادرة برشلونة”، حيث يرتبط معه بعقد يستمر حتى يونيو 2025.
وإلى جانب العقد، تشير الصحيفة إلى أن روبرت وزوجته يشعران بـ”راحة شديدة في برشلونة لدرجة أنهما يخططان للاستقرار فيها بعد اعتزاله”.
ووصل ليفاندوفسكي إلى الفريق الكتالوني في صيف العام 2022 بعد 8 أعوام مع بايرن ميونيخ الألماني، الذي سجل معه 344 هدفا ورفع معه لقب دوري أبطال أوروبا.


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