وزيري الخارجية والدفاع : إسرائيل لن توقف الحرب في غزة

وطنا اليوم:أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، من واشنطن، الاثنين، أن إسرائيل لن توقف حربها على غزة طالما لم تفرج حركة حماس عن المحتجزين، وذلك بعدما صوت مجلس الأمن الدولي لصالح “وقف فوري لإطلاق النار” لأول مرة.

وقال غالانت قبل اجتماع مع مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جايك ساليفان ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، “ليس لدينا مبرر أخلاقي لوقف الحرب ما دام هناك رهائن في غزة”.

كما قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن إسرائيل لن توقف القتال، “وسنقضي على حركة حماس، وسنقاتل حتى عودة آخر المختطفين”، وذلك تعليقا على تبني مجلس الأمن الدولي قرارا يطالب بوقف إطلاق النار في غزة.