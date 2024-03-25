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الأردن يسير 73 شاحنة محملة بمساعدات غذائية جديدة إلى غزة

منذ 3 ثواني
الأردن يسير 73 شاحنة محملة بمساعدات غذائية جديدة إلى غزة

وطنا اليوم:سيرت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية ثلاث قوافل من المساعدات الغذائية لأهلنا في غزة بالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي وبرنامج الغذاء العالمي (WFP).
وتتكون القوافل من 73 شاحنة محملة بالطرود الغذائية ومادة الطحين، وقد أرسلت خلال اليومين الماضيين من خلال جسر الملك حسين لإيصالها إلى الأهل بقطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم.
وقال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية د. حسين الشبلي: “استمرارا للجهود الأردنية في دعم أهلنا في غزة، تم تجهيز هذه القوافل من المساعدات الغذائية ومادة الطحين الأساسية بالتنسيق مع القوات المسلحة الأردنية وبالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي (WFP)”.
وأضاف الشبلي: نسعى لإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة للتخفيف من الأوضاع التي يمرون بها.
وتستمر الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية في استقبال التبرعات النقدية من خلال حسابها البنكي في بنك الاتحاد رقم JO32 UBSI 1030 0000 4010 1659 9151 06 أو من خلال المحافظ الالكترونية أو من خلال كليك JHCOGAZA، إضافة إلى “اي فواتيركم” ومن خلال موقعها الالكتروني www.jhco.org.jo.


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