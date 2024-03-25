نتنياهو يلغي زيارة وفد إلى واشنطن والبيت الأبيض يرد

وطنا اليوم:قال ديوان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي إن بنيامين نتنياهو ألغى زيارة وفد “إسرائيلي” إلى واشنطن بعد امتناعها عن التصويت على القرار الذي تبناه مجلس الأمن الدولي الذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

ووصف الديوان ما حدث بأنه “تراجع واضح عن موقف الولايات المتحدة المتسق في مجلس الأمن منذ بدء الحرب”.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن إسرائيل لن توقف القتال “وسنقضي على حركة حماس وسنقاتل حتى عودة آخر المختطفين”، وذلك تعليقا على تبني مجلس الأمن الدولي قرارا يطالب بوقف إطلاق النار في غزة.

من جهته، قال البيت الأبيض إن قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي بعدم إرسال وفد إلى واشنطن لتبادل الآراء بشأن عملية في رفح “مخيب للآمال”. وقال البنتاغون إن اجتماع وزير الدفاع الأمريكي مع نظيره في حكومة الاحتلال لا يزال قائما، وإن زيارة وزير الدفاع “الإسرائيلي” منفصلة عن زيارة الوفد “الإسرائيلي” إلى البيت الأبيض.

كما قال منسق الاتصالات الإستراتيجية لمجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي إن الامتناع الأمريكي عن التصويت على قرار مجلس الأمن “لا يمثل تحولا في سياسة واشنطن”، موضحا “لم نصوت لصالح القرار، واكتفينا بالامتناع عن التصويت لأن الصيغة النهائية لا تتضمن التنديد بحماس”.

وأضاف كيربي “إذا قرر الإسرائيليون عدم القدوم إلى واشنطن، بسبب تصويت مجلس الأمن فسنستمر بالتواصل معهم لإيصال آرائنا”.