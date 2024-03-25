بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

نتنياهو يلغي زيارة وفد إلى واشنطن والبيت الأبيض يرد

منذ 3 ثواني
نتنياهو يلغي زيارة وفد إلى واشنطن والبيت الأبيض يرد

وطنا اليوم:قال ديوان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي إن بنيامين نتنياهو ألغى زيارة وفد “إسرائيلي” إلى واشنطن بعد امتناعها عن التصويت على القرار الذي تبناه مجلس الأمن الدولي الذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.
ووصف الديوان ما حدث بأنه “تراجع واضح عن موقف الولايات المتحدة المتسق في مجلس الأمن منذ بدء الحرب”.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن إسرائيل لن توقف القتال “وسنقضي على حركة حماس وسنقاتل حتى عودة آخر المختطفين”، وذلك تعليقا على تبني مجلس الأمن الدولي قرارا يطالب بوقف إطلاق النار في غزة.
من جهته، قال البيت الأبيض إن قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي بعدم إرسال وفد إلى واشنطن لتبادل الآراء بشأن عملية في رفح “مخيب للآمال”. وقال البنتاغون إن اجتماع وزير الدفاع الأمريكي مع نظيره في حكومة الاحتلال لا يزال قائما، وإن زيارة وزير الدفاع “الإسرائيلي” منفصلة عن زيارة الوفد “الإسرائيلي” إلى البيت الأبيض.
كما قال منسق الاتصالات الإستراتيجية لمجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي إن الامتناع الأمريكي عن التصويت على قرار مجلس الأمن “لا يمثل تحولا في سياسة واشنطن”، موضحا “لم نصوت لصالح القرار، واكتفينا بالامتناع عن التصويت لأن الصيغة النهائية لا تتضمن التنديد بحماس”.
وأضاف كيربي “إذا قرر الإسرائيليون عدم القدوم إلى واشنطن، بسبب تصويت مجلس الأمن فسنستمر بالتواصل معهم لإيصال آرائنا”.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:43

حماس ترحب بقرار مجلس الأمن وتؤكد التزامها للانخراط في تبادل الأسرى

18:32

الملك يستقبل نشامى المنتخب الوطني لكرة القدم وينعم بميدالية اليوبيل الفضي على لاعبيه وطاقمه

17:08

الفوسفات توزع طرود الخير على 200 أسرة عفيفة في لواء الرصيفة

16:47

الملك وغوتيريش يبحثان الأوضاع في غزة ودور المنظمات الأممية بالقطاع

16:39

سياسية الميثاق ونوابه يعقدون جلسة حوارية حول العفو العام

16:25

الملك ينعم بميدالية اليوبيل الفضي على لاعبي المنتتخب الوطني وطاقمه الفني

16:16

منشور لسفارة تل أبيب بسنغافورة يثير الغضب والسلطات تتدخل

16:06

نصراوين: 38 جريمة مستثنية من قانون العفو العام

15:55

الملكية الأردنية تضم طائرة شحن جديدة الى أسطولها

15:46

كتائب القسام تقصف أسدود برشقة صاروخية

15:42

إرادة يهنئ إبراهيم البطاينة بمناسبة إعادة انتخابه نائبا لرئيس بلدية إربد الكبرى

15:34

إحالة 98 شخصا إلى الادعاء العام حاولوا الوصول إلى سفارة الاحتلال بعمان

وفيات
وفيات الأحد 24-3-2024وفيات الجمعة 22-3-2024وفاة الإعلامي الأردني في قنوات الكأس القطرية محمد الكيالي.. قبل الافطار وهو صائمأسرة جامعة البترا تنعى شقيقة دولة الدكتور عدنان بدرانوفيات الخميس 21 – 3 – 2024