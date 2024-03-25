بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

حماس ترحب بقرار مجلس الأمن وتؤكد التزامها للانخراط في تبادل الأسرى

منذ 4 ثواني
حماس ترحب بقرار مجلس الأمن وتؤكد التزامها للانخراط في تبادل الأسرى

وطنا اليوم:رحبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بقرار مجلس الأمن الدولي الذي تبنى قرارا يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.
وأكدت الحركة في بيان الاثنين، على ضرورة الوصول لوقف دائم لإطلاق النار يؤدي لانسحاب جميع القوات الصهيونية وعودة النازحين، داعية مجلس الأمن للضغط على الاحتلال للالتزام بوقف إطلاق النار وحرب الإبادة والتطهير العرقي ضد الفلسطينيين.
كما أكدت الحركة استعدادها للانخراط في عملية تبادل للأسرى فورا، وأهمية حرية حركة الفلسطينيين ودخول جميع الاحتياجات الإنسانية لكل مناطق قطاع غزة.
وافق مجلس الأمن الدولي، اليوم الاثنين، على مشروع قرار تقدمت به الدول غير دائمة العضوية، يطالب بوقف الحرب على قطاع غزة خلال شهر رمضان الفضيل.
وحصل القرار على 14 صوتا فيما امتنعت الولايات المتحدة.
وكان نص مشروع القرار حذف كلمة “دائم ومستدام” من الفقرة الأولى قبل بدء الجلسة بساعة، وعليه فقد اقترح المندوب الروسي، إعادتها لكن المقترح لم يحظ بموافقة المجلس، إذ أيده 3 أعضاء وعارضته الولايات المتحدة، وامتنع عن التصويت 11 عضوا.
ويطالب القرار “بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان تحترمه جميع الأطراف بما يؤدي إلى وقف لإطلاق النار، كما يطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتهم الطبية”.
وأكد المجلس “الحاجة الملحة إلى توسيع تدفق المساعدات الإنسانية إلى المدنيين وتعزيز حمايتهم في قطاع غزة بأكمله”، وكرر مطالبته برفع جميع الحواجز التي تحول دون تقديم المساعدة الإنسانية على نطاق واسع، بما يتماشى مع القانون الإنساني الدولي وكذلك القرارين 2712 و 2720.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
18:32

الملك يستقبل نشامى المنتخب الوطني لكرة القدم وينعم بميدالية اليوبيل الفضي على لاعبيه وطاقمه

17:08

الفوسفات توزع طرود الخير على 200 أسرة عفيفة في لواء الرصيفة

16:47

الملك وغوتيريش يبحثان الأوضاع في غزة ودور المنظمات الأممية بالقطاع

16:39

سياسية الميثاق ونوابه يعقدون جلسة حوارية حول العفو العام

16:25

الملك ينعم بميدالية اليوبيل الفضي على لاعبي المنتتخب الوطني وطاقمه الفني

16:16

منشور لسفارة تل أبيب بسنغافورة يثير الغضب والسلطات تتدخل

16:06

نصراوين: 38 جريمة مستثنية من قانون العفو العام

15:55

الملكية الأردنية تضم طائرة شحن جديدة الى أسطولها

15:46

كتائب القسام تقصف أسدود برشقة صاروخية

15:42

إرادة يهنئ إبراهيم البطاينة بمناسبة إعادة انتخابه نائبا لرئيس بلدية إربد الكبرى

15:34

إحالة 98 شخصا إلى الادعاء العام حاولوا الوصول إلى سفارة الاحتلال بعمان

14:47

الدويري يطمأن متابعيه بعد اجرائه عملية جراحية

وفيات
وفيات الأحد 24-3-2024وفيات الجمعة 22-3-2024وفاة الإعلامي الأردني في قنوات الكأس القطرية محمد الكيالي.. قبل الافطار وهو صائمأسرة جامعة البترا تنعى شقيقة دولة الدكتور عدنان بدرانوفيات الخميس 21 – 3 – 2024