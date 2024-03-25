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كتائب القسام تقصف أسدود برشقة صاروخية

منذ ثانيتين
كتائب القسام تقصف أسدود برشقة صاروخية

وطنا اليوم:قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إنها “قصفت أسدود المحتلة برشقة صاروخية ردا على استهداف المدنيين في قطاع غزة”.
وأعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الدفاع الجوية اعترضت صاروخين من أصل 8 أطلقت من غزة باتجاه أسدود.
بدورها، قالت صحيفة إسرائيل اليوم إن الدفعة الصاروخية باتجاه أسدود أطلقت من وسط قطاع غزة.


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