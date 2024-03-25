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إحالة 98 شخصا إلى الادعاء العام حاولوا الوصول إلى سفارة الاحتلال بعمان

منذ 5 دقائق
إحالة 98 شخصا إلى الادعاء العام حاولوا الوصول إلى سفارة الاحتلال بعمان

وطنا اليوم:أحالت الأجهزة الأمنية، الاثنين، 98 شخصا إلى الادعاء العام جرى توقيفهم مساء الأحد على خلفية منع رجال الأمن العام وصول أعداد من المتظاهرين إلى مبنى سفارة كيان الاحتلال الإسرائيلي في منطقة الرابية بالعاصمة عمان.
وقال عضو لجنة الحريات العامة في نقابة المحامين المحامي مالك الطهراوي إن المدعي العام قرر توقيف 4 أشخاص (من بين الموقوفين الـ98) بتهمتي مقاومة وتحقير رجال الأمن العام.
وأضاف الطهراوي أن المدعي العام قرر عدم ترك 94 من الموقوفين وشأنهم دون توقيف بعد اتهامهم بالتجمهر غير المشروع.
وشهد محيط سفارة كيان الاحتلال مساء أمس الأحد أعمال شغب، لحظة منع الأمن العام أعدادا من المتظاهرين من الوصول إلى مبنى السفارة، ما استدعى رجال الأمن إلى استخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين وتوقيف عدد منهم.


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