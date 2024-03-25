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ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

منذ ساعة واحدة
ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الصحة بغزة ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على غزة إلى 32,333 شهيدا، فضلا عن إصابة 74,694 شخصا منذ 7 أكتوبر الماضي.
وارتكبت قوات الاحتلال 11 مجزرة في القطاع راح ضحيتها 107 شهداء و176 مصابا خلال 24 ساعة، بحسب صحة غزة.
فيما تواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة لليوم الواحد والسبعين بعد المئة على التوالي.
وأعلن جيش الاحتلال أن حصيلة قتلاه المعلنة بلغت 594 منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، و251 منذ بدء العملية البرية في السابع والعشرين من تشرين الأول الماضي.
فيما أصيب 3,109 من جنود الاحتلال منذ بدء عدوان الاحتلال على غزة، وصفت حالة 485 منهم بالخطرة، و 823 إصابة متوسطة، و1,801 إصابة طفيفة.
وأطلقت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” عملية طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول/ أكتوبر، ردا على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
في المقابل، أطلق الاحتلال عملية عسكرية ضد قطاع غزة أسماها “السيوف الحديدية”، وشنت سلسلة غارات عنيفة على مناطق عدة في القطاع، أسفرت عن ارتقاء مئات الشهداء وآلاف الجرحى، إضافة إلى تدمير أعداد كبيرة من البنايات والأبراج السكنية والمؤسسات والبنى التحتية.


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