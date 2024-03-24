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مشروع قانون العفو العام على جدول أعمال مجلس النواب الثلاثاء

منذ ساعة واحدة
مشروع قانون العفو العام على جدول أعمال مجلس النواب الثلاثاء

وطنا اليوم:أدرج رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، على جدول أعمال جلسة الثلاثاء، مشروع قانون العفو العام لسنة 2024.
وقرر الصفدي دعوة المجلس للانعقاد الثلاثاء الساعة 11:00 صباحاً لمناقشة جدول أعمال الجلسة التاسعة عشرة للدورة العادية الثالثة، بالإضافة إلى ملحق جدول الأعمال والمتضمن مشروع قانون العفو العام لسنة 2024.
ووفقا لمصدر سيناقش مجلس النواب مشروع قانون العفو العام بقراءة أولى تحت القبة يوم الثلاثاء وترجح المصادر أنه سيحال إلى اللجنة القانونية مع إعطائه صفة الاستعجال.
وترجح المصادر كذلك أن يناقش نهاية الأسبوع الحالي أو بداية المقبل، نقاشا عاما تحت القبة، ليقر ويكمل مساره الدستوري.
وكان جلالة الملك عبدالله الثاني، قد وجّه الأربعاء، الحكومة إلى إعداد مشروع قانون للعفو العام والسير بإجراءاته الدستورية.


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طالع بالتفاصيل .. نص مسودة مشروع قانون العفو العام

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