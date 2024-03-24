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قتيلان في غارتين إسرائيليتين على لبنان

منذ 3 ثواني
قتيلان في غارتين إسرائيليتين على لبنان

وطنا اليوم:قتل شخصان وأصيب آخرون بجروح في غارتين نفذهما الطيران الحربي الإسرائيلي، اليوم الأحد على بلدتي العديسة جنوب لبنان والصويري في البقاع اللبناني.
وقال مصدر امني لبناني” ان الطيران الإسرائيلي واصل اليوم أيضا تدمير العديد من المنازل في القرى اللبنانية الحدودية، وان المسيّرات الإسرائيلية قامت بتحليق مكثف في أجواء منطقتي الزهراني واقليم التفاح جنوب لبنان”.


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