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الأونروا: إسرائيل منعت المساعدات الغذائية لشمال غزة

منذ 4 دقائق
Palestinian children wait to receive food during the Muslim holy fasting month of Ramadan, as the conflict between Israel and Hamas continues, in Rafah, in the southern Gaza Strip March 13, 2024. REUTERS/Mohammed Salem

وطنا اليوم:قال مفوض عام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، فيليب لازاريني، اليوم الأحد، إن إسرائيل أبلغت الأمم المتحدة بأنها لن تقبل بعد الآن قوافل أغذية من الوكالة إلى شمال غزة.
وقال لازاريني، عبر حسابه على منصة إكس: «اعتبارا من اليوم، الأونروا، شريان الحياة الرئيسي للاجئين الفلسطينيين، محرومة من تقديم المساعدات المنقذة للحياة إلى شمال غزة».
وأضاف أنه «بالرغم من المأساة التي تتكشف أمام أعيننا، أبلغت السلطات الإسرائيلية الأمم المتحدة بأنها لن توافق بعد الآن على إرسال أي قوافل غذائية إلى الشمال»، واصفا الأمر بأنه «مشين ومقصود لعرقلة المساعدة المنقذة للحياة أثناء مجاعة من صنع الإنسان».
وطالب لازاريني برفع هذه القيود، مشددا على أن «الأونروا هي أكبر منظمة تتمتع بأكبر قدر من الوصول إلى مجتمعات النازحين في غزة».
وأشار إلى أنه من خلال منع الأونروا من الوفاء بتفويضها في غزة، فإننا سنقترب بشكل أسرع من المجاعة، وسيموت عدد أكبر بكثير من الجوع والجفاف ونقص المأوى، وهذا لا يمكن أن يحدث، لأنه لن يؤدي إلا إلى تلطيخ إنسانيتنا الجماعية».


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