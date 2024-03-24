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غوتيريش: الطريق الوحيد لنقل المساعدات لغزة هو الطريق البري

منذ ساعتين
غوتيريش: الطريق الوحيد لنقل المساعدات لغزة هو الطريق البري

وطنا اليوم:قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الأحد، إنه من المحزن أن غالبية سكان غزة لا يتناولون وجبة إفطار ملائمة، معتبرا أن الطريق الوحيد لنقل المساعدات لغزة هو الطريق البري.
وأضاف غوتيريش خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية المصري سامح شكري في القاهرة، “هناك كارثة إنسانية في قطاع غزة.. كان محزنا خلال تناولي الإفطار أمس أن أعرف أن غالبية سكان غزة لم يتناولوا وجبة إفطار ملائمة”.
وأكد غوتيريش ان هناك انقسامات جيوسياسية في مجلس الأمن تعرقل اتخاذه قرارات ذات معنى.
وقال “نعمل بجد لضمان استمرار دعم الأونروا، وعلينا تعزيز قدرة الأونروا على القيام بدورها تجاه الفلسطينيين”، مؤكدا أن “الاتهامات الإسرائيلية لنا لا تؤثر على عملنا ولسنا ضد أحد بل نعمل بناء على قيم ومبادئ”، مؤكدا أن “العقبات لا تؤثر في تصميمنا على مساعدة الفلسطينيين”.
واعتبر غوتيريش أن حماية المدنيين يبدو أنها لا تشكل أهمية إذا نظرنا إلى العمليات العسكرية في غزة.
بدوره، قال وزير الخارجية المصري إن استمرار الأعمال العسكرية في القطاع يؤذي مزيدا من الفلسطينيين وهذا لا يمكن القبول به.


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