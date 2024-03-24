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مقتل رقيب من لواء ناحال بمعركة شمالي غزة

منذ ساعة واحدة
مقتل رقيب من لواء ناحال بمعركة شمالي غزة

وطنا اليوم:أقر “جيش” الاحتلال الإسرائيلي بمقتل جندي خلال المعارك الدائرة مع المقاومة الفلسطينية شمالي قطاع غزة.
ووفق وسائل إعلام إسرائيلية، فإنّ الجندي القتيل هو الرقيب أول ليؤور رافيف، مقاتل في سرية عمليات الكتيبة “غرانيت” في لواء “الناحال”، خلال القتال في معركة في شمال قطاع غزة أمس.
وبمقتل ليؤور، يرتفع عدد الجنود الإسرائيليين القتلى إلى 595 جندياً، منذ الـ7 من تشرين الأوّل/أكتوبر الماضي، منهم 252 جندياً سقطوا منذ بدء العملية البرية في قطاع غزة في 27 تشرين الأول/أكتوبر.
وقبل أيام، أعلن”جيش” الاحتلال الإسرائيلي، مقتل القائد في غرفة العمليات المتقدمة من “اللواء 401″، الرقيب أول سيباستيان إيفان، وذلك في معارك مجمع الشفاء غربي مدينة غزّة.
يأتي ذلك في وقتٍ تخوض فيه المقاومة الفلسطينية اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال المتوغلة في قطاع غزة، مكبدة إياه خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.


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