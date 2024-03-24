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وفاة و إصابات بحادث تصادم على طريق إربد عمان

منذ 3 ثواني
وفاة و إصابات بحادث تصادم على طريق إربد عمان

وطنا اليوم:توفي شخص وأصيب 6 أخرون بحادث تصادم مركبتين على طريق إربد عمان.
وقال الملازم أول أنس الخالدي من إدارة الدوريات الخارجية لإذاعة الامن العام، إنّ حالة الإصابات متوسطة وتم اسعافهم إلى مستشفى الأمير حسين.
وأوضح أنّ سبب الحادث يعود إلى تغير المسرب بشكل مفاجئ.
كما تعاملت إدارة الدوريات الخارجية مع حادث تصادم وقع بين مركبتين على طريق الزرقاء نتج عنه إصابتان وصفت حالتهما بالمتوسطة وتم اسعافهم إلى مستشفى التوتنجي.
كذلك، تعاملك الدوريات الخارجية صباح اليوم الأحد مع حادث تصادم قبل جسر الكرك باتجاه عمان، نتج عنه اصابة متوسطة تم اسعافها إلى مستشفى الكرك الحكومي


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