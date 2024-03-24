عضو بالكنيست: لا بد أن يستوطن اليهود شمال غزة

وطنا اليوم:قال رئيس لجنة الأمن القومي في الكنيست تسفيكا فوغل إنه يجب أن ينهي الاحتلال الإسرائيلي حربه على قطاع غزة باستيطان اليهود في جميع أنحاء شمال القطاع.

وقال فوغل وفقا للقناة السابعة العبرية إن العالم يحب المنتصرينن داعيا لجعل الفلسطينيين يدفعون الثمن بسبب احداث السابع من أكتوبر الماضي واطلاق عملية طوفان الأقصى من قبل المقاومة الفلسطينية.

واكد أنهم يدفعون الثمن من خلال حرمان الفلسطينيين من أرضهم في قطاع غزة واستيطان اليهود في شمال القطاع.

ودخل عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة يومه الـ170 على التوالي، في ظل صمت العالم وتواطؤ الغرب، مع حالة من اليأس من حدوث انفراجة سياسية على المستوى القريب بعد تعنت الاحتلال وقادته وإصرارهم على تنفيذ الإبادة الجماعية بحق المدنيين في القطاع المحاصر منذ 17 عاما.

وفي الوقت الذي يموت به الفلسطيني جوعا في غزة نتيجة نقص الإمدادات الغذائية والطبية وامتناع الاحتلال عن السماح لقوافل المساعدات بإدخال كميات كافية من الغذاء، يقوم ذات العدو باستهداف اللاهثين وراء شيء من الطحين أو بعض طعام ورشفات الماء ويقتلهم بدم بارد بالقرب من تلك القوافل.