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عضو بالكنيست: لا بد أن يستوطن اليهود شمال غزة

منذ ثانيتين
epa10958887 Destroyed buildings in Gaza City, 05 November 2023. The Israel Defence Forces (IDF) said it struck over 2,500 targets since the beginning of the ground operations in Gaza. More than 9,400 Palestinians and at least 1,400 Israelis have been killed, according to the IDF and the Palestinian health authority, since Hamas militants launched an attack against Israel from the Gaza Strip on 07 October, and the Israeli operations in Gaza and the West Bank which followed it. EPA/MOHAMMED SABER

وطنا اليوم:قال رئيس لجنة الأمن القومي في الكنيست تسفيكا فوغل إنه يجب أن ينهي الاحتلال الإسرائيلي حربه على قطاع غزة باستيطان اليهود في جميع أنحاء شمال القطاع.
وقال فوغل وفقا للقناة السابعة العبرية إن العالم يحب المنتصرينن داعيا لجعل الفلسطينيين يدفعون الثمن بسبب احداث السابع من أكتوبر الماضي واطلاق عملية طوفان الأقصى من قبل المقاومة الفلسطينية.
واكد أنهم يدفعون الثمن من خلال حرمان الفلسطينيين من أرضهم في قطاع غزة واستيطان اليهود في شمال القطاع.
ودخل عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة يومه الـ170 على التوالي، في ظل صمت العالم وتواطؤ الغرب، مع حالة من اليأس من حدوث انفراجة سياسية على المستوى القريب بعد تعنت الاحتلال وقادته وإصرارهم على تنفيذ الإبادة الجماعية بحق المدنيين في القطاع المحاصر منذ 17 عاما.
وفي الوقت الذي يموت به الفلسطيني جوعا في غزة نتيجة نقص الإمدادات الغذائية والطبية وامتناع الاحتلال عن السماح لقوافل المساعدات بإدخال كميات كافية من الغذاء، يقوم ذات العدو باستهداف اللاهثين وراء شيء من الطحين أو بعض طعام ورشفات الماء ويقتلهم بدم بارد بالقرب من تلك القوافل.


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