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النائب خلدون حينا: نستنكر أي عمل إرهابي جبان يستهدف أبرياء

منذ 8 ثواني
النائب خلدون حينا: نستنكر أي عمل إرهابي جبان يستهدف أبرياء

أعرب النائب خلدون حينا عن استنكاره للهجوم الذي استهدف قاعة للمؤتمرات في موسكو.

وقال: نرفض ونستنكر اي عمل ارهابي جبان يستهدف ابرياء.

وتقدم حينا بالتعزية والمواساة لعائلات الضحايا، متمنياً الشفاء لجميع الجرحى والمصابين.

وكتب عبر حسابه على موقع “اكس”:

تدين لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأردني
الهجوم الارهابي في العاصمة الروسية موسكو الذي ادى الى وقوع ضحايا وإصابات بين المدنيين العزل الأبرياء.

ونرفض ونستنكر اي عمل ارهابي جبان يستهدف ابرياء.

وتعازينا لعائلات الضحايا ونتمنى الشفاء لجميع الجرحى والمصابين.


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