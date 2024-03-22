نتنياهو يتحدى ضغوط بلينكن: سندخل إلى رفح بدون موافقة واشنطن

وطنا اليوم:قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، إن إسرائيل تأمل بدخول رفح بدعم أميركي، مشددا على أن بلاده “ستشن هجومها بمفردها إذا اضطرت لذلك حتى بدون تأييد واشنطن”.

وأضاف في تصريحات صحفي عقب لقاء وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن، إنه شكر بلينكن لوقوف واشنطن إلى جانب إسرائيل طيلة الأشهر الخمسة الماضية، موضحا أنه أبلغ بلينكن أنه “لا سبيل لهزيمة حماس بدون الدخول إلى رفح والقضاء على بقية الكتائب هناك”.

وقال بيني غانتس، الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية، أنه أكد لبلينكن التزام إسرائيل بمواصلة العمليات العسكرية و”تفكيك البنية التحتية العسكرية” لحماس، بما في ذلك في رفح.

وأضاف أن إسرائيل ستواصل تسهيل “المساعدات الإنسانية” للسكان المدنيين في غزة، مع ضمان عدم وصول المساعدات إلى حماس.

وتضغط الولايات المتحدة على إسرائيل منذ أسابيع للامتناع عن اجتياح رفح التي ارتفع عدد سكانها إلى مليون ونصف مليون شخص، وفق الأمم المتحدة، مع تدفق النازحين إليها من المناطق المدمرة في الشمال والوسط، خشية وقوع كارثة إنسانية.

وقال بلينكن الخميس إن “من الخطأ” تنفيذ عملية إسرائيلية في رفح، مضيفا “هناك طريقة أفضل للتعامل مع التهديد المستمر الذي تمثله حماس”.

كما كررت واشنطن، وهي أبرز داعم لإسرائيل سياسيا وعسكريا منذ اندلاع الحرب، توجيه انتقادات لها بسبب القيود المفروضة على إدخال المساعدات الإنسانية والحصيلة البشرية الباهظة للمدنيين في القطاع الفلسطيني المحاصر.