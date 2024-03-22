بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

نتنياهو يتحدى ضغوط بلينكن: سندخل إلى رفح بدون موافقة واشنطن

منذ ثانيتين
نتنياهو يتحدى ضغوط بلينكن: سندخل إلى رفح بدون موافقة واشنطن

وطنا اليوم:قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، إن إسرائيل تأمل بدخول رفح بدعم أميركي، مشددا على أن بلاده “ستشن هجومها بمفردها إذا اضطرت لذلك حتى بدون تأييد واشنطن”.
وأضاف في تصريحات صحفي عقب لقاء وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن، إنه شكر بلينكن لوقوف واشنطن إلى جانب إسرائيل طيلة الأشهر الخمسة الماضية، موضحا أنه أبلغ بلينكن أنه “لا سبيل لهزيمة حماس بدون الدخول إلى رفح والقضاء على بقية الكتائب هناك”.
وقال بيني غانتس، الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية، أنه أكد لبلينكن التزام إسرائيل بمواصلة العمليات العسكرية و”تفكيك البنية التحتية العسكرية” لحماس، بما في ذلك في رفح.
وأضاف أن إسرائيل ستواصل تسهيل “المساعدات الإنسانية” للسكان المدنيين في غزة، مع ضمان عدم وصول المساعدات إلى حماس.
وتضغط الولايات المتحدة على إسرائيل منذ أسابيع للامتناع عن اجتياح رفح التي ارتفع عدد سكانها إلى مليون ونصف مليون شخص، وفق الأمم المتحدة، مع تدفق النازحين إليها من المناطق المدمرة في الشمال والوسط، خشية وقوع كارثة إنسانية.
وقال بلينكن الخميس إن “من الخطأ” تنفيذ عملية إسرائيلية في رفح، مضيفا “هناك طريقة أفضل للتعامل مع التهديد المستمر الذي تمثله حماس”.
كما كررت واشنطن، وهي أبرز داعم لإسرائيل سياسيا وعسكريا منذ اندلاع الحرب، توجيه انتقادات لها بسبب القيود المفروضة على إدخال المساعدات الإنسانية والحصيلة البشرية الباهظة للمدنيين في القطاع الفلسطيني المحاصر.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:08

مفتي ليبيا: دفع الأموال لأداء العمرة إهدار وغزة أولى به

19:56

تخفيضات على أكثر من 450 سلعة في الاستهلاكية المدنية

19:51

ضم الأغوار .. السيناريو الأسوأ في العلاقة بين عمان وتل ابيب

19:31

إسبانيا تعلن الاتفاق مع 3 دول أوروبية على الاعتراف بدولة فلسطين

19:26

الأردن يدين مصادرة حكومة الاحتلال 8000 دونم من الأغوار

19:19

فيتو روسي صيني ضد قرار أميركي مسيّس وغامض بشأن غزة

16:49

الملك يشيد بجهود منظمة WCK لإيصال أكثر من 40 مليون وجبة لغزة

16:43

أمين عام حزب عزم وكبار رجالات الجيش المتقاعدين المنتسبين في الحزب بحضرة نصب الجندي المجهول ويبرقون برسائل من أرض اردن الكرامة

16:35

شباب حزب إرادة يعقد جلسته الاسبوعية تعليلة شباب تحت عنوان المشهد الحزبي..فيديو وصور

16:09

التزامًا بالاتفاق مع صندوق النقد.. رفع جديد لأسعار الوقود في مصر

15:47

فيتو روسي ينتظر قرارا أميركيا بشأن وقف إطلاق النار بغزة

15:09

القوات المسلحة تنفذ 6 إنزالات جوية جديدة لمساعدات على غزة بمشاركة دولية

وفيات
وفيات الجمعة 22-3-2024وفاة الإعلامي الأردني في قنوات الكأس القطرية محمد الكيالي.. قبل الافطار وهو صائمأسرة جامعة البترا تنعى شقيقة دولة الدكتور عدنان بدرانوفيات الخميس 21 – 3 – 2024وفيات الأربعاء 20-3-2024