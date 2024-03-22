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الملك يشيد بجهود منظمة WCK لإيصال أكثر من 40 مليون وجبة لغزة

منذ 4 ثواني
الملك يشيد بجهود منظمة WCK لإيصال أكثر من 40 مليون وجبة لغزة

وطنا اليوم:قال جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، إنه على الرغم من الظروف الصعبة التي تواجههم في غزة، تعمل منظمات إنسانية مثل WCK على إيصال المساعدات الحيوية.
وأضاف جلالته في تغريدة له عبر منصة X ، اليوم الجمعة، “بقيادة خوسيه أندريس، تمكنت المنظمة من إيصال أكثر من 40 مليون وجبة للأهل في غزة الذين يواجهون خطر المجاعة. فخورون بشراكتنا معكم ونحيي جهودكم الاستثنائية”.


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