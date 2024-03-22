إصابة 7 جنود إسرائيليين في هجوم غرب رام الله واستشهاد المنفذ

وطنا اليوم:استشهد، اليوم الجمعة، مواطن فلسطيني قرب قرية دير ابزيع غرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، بأن شابا استشهد بعد عملية مطاردة نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي شاركت فيها طائرة مروحية وأخرى مسيرة، وسط تواجد لمركبات الإسعاف، وذلك في منطقة تقع بين قريتي دير ابزيع وكفر نعمة غرب رام الله.

وذكرت مصادر، أن منفذ العملية هو مجاهد بركات منصور كراجة من دير بزيع، وكان يعمل عسكريا في حرس الرئيس وترك عمله منذ سنوات.

وادعت وسائل إعلام إسرائيلية، أن اشتباكا مسلحا جرى بين شاب وقوة من جيش الاحتلال بين دير ابزيع وكفر نعمة، استمر لأربع ساعات متواصلة، أسفر عن إصابة سبعة إسرائيليين، مشيرة إلى أن الاشتباك جرى عقب أن أطلق الشاب النار صوب حافلة للمستوطنين في المنطقة، وأكدت أنه تم “تحييد المنفذ”.