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المفوضية الأوروبية: غزة على حافة المجاعة والوضع الإنساني كارثي

منذ ثانيتين
Palestinians line up for a free meal in Rafah, Gaza Strip, Thursday, Dec. 21, 2023. International aid agencies say Gaza is suffering from shortages of food, medicine and other basic supplies as a result of the two and a half month war between Israel and Hamas. (AP Photo/Fatima Shbair)

وطنا اليوم:قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إن “غزة على حافة المجاعة، وتعاني وضعا إنسانيا كارثيا.
وشددت في مؤتمر صحفي مشترك، مع رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل، بعد اليوم الأول للمجلس الأوروبي في بروكسل، على الحاجة الملحة لهدنة إنسانية تؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة.
وأعلنت أن المجلس الأوروبي قد وافق بالإجماع على التدابير اللازمة لوصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق إلى غزة.
وقالت فون دير لاين: “إننا نحث الحكومة الإسرائيلية على عدم القيام بعملية برية في رفح”.
من جانبه، حذّر رئيس المجلس الأوروبي من أي عملية برية إسرائيلية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، وقال “تخيلوا العواقب إذا تم شن مثل هذه العملية”، مشددا على التداعيات الإنسانية الوخيمة المحتملة لمثل هذه الخطوة.
وكرر موقف الاتحاد الأوروبي بشأن القانون الدولي، ولا سيما إدانة المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية والدعوة إلى استئناف العملية السياسية.
ودعا القادة إلى توفير المساعدات الإنسانية الأساسية للتخفيف من الظروف القاسية التي يواجهها أهالي غزة، وشددا على ضرورة دخول 500 شاحنة أو ما يعادلها إلى غزة يوميا عبر الطرق المتاحة كافة، البرية والجوية والبحرية.
وأكدا مجددا التزام الاتحاد الأوروبي الثابت بالسلام الدائم والمستدام المتجذر بقوة في حل الدولتين.
وكان قادة دول الاتحاد الأوروبي الـ27، المجتمعون في قمة في بروكسل، دعوا إلى “هدنة إنسانية فورية” في غزة، وحضوا في بيان مشترك إسرائيل على عدم إطلاق عملية برية في رفح بأقصى جنوبي القطاع المدمر.
وقال البيان المشترك إن “المجلس الأوروبي يدعو إلى هدنة إنسانية فورية ينبغي أن تفضي إلى وقف دائم لإطلاق النار، وتقديم المساعدة الإنسانية”.
وأشار القادة الأوروبيون إلى أن أكثر من مليون فلسطيني “يبحثون حاليا عن الأمان والحصول على مساعدات إنسانية هناك”.
دعا القادة إلى “وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق إلى” غزة، وأعربوا عن “قلقهم العميق إزاء الوضع الإنساني الكارثي في غزة وتأثيره غير المتناسب على المدنيين، وخاصة الأطفال، فضلا عن خطر المجاعة الوشيك الناجم عن عدم دخول ما يكفي من المساعدات إلى غزة”.
وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها برا وبحرا وجوا على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول الماضي، ما أسفر عن استشهاد قرابة 32 ألف فلسطيني، وإصابة 74188 آخرين، غالبيتهم من النساء والأطفال، إضافة إلى آلاف الضحايا الذين ما زالوا تحت الأنقاض.


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