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وزير إسرائيلي: سنقتحم رفح لو صار العالم كله ضد إسرائيل

منذ ساعة واحدة
وزير إسرائيلي: سنقتحم رفح لو صار العالم كله ضد إسرائيل

وطنا اليوم:قال وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر إن جيش الاحتلال الإسرائيلي سوف يقتحم رفح في نهاية المطاف، ويلحق الهزيمة بحماس “حتى لو صار العالم كله ضد إسرائيل، بما في ذلك الولايات المتحدة”.
وقال الوزير الذي يعد أحدث أكثر المقربين من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في تصريحات صحفية “سوف ندخل وننهي هذه المهمة، وأي شخص لا يفهم ذلك لا يفهم أنه قد تم الضغط على العصب الوجودي لليهود” بعملية طوفان الأقصى.


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