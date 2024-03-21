تقرير أممي: 35 بالمئة من مباني غزة مدمرة

وطنا اليوم:قال مركز الأمم المتحدة للأقمار الصناعية (يونوسات)، اليوم الخميس، إن صور الأقمار الصناعية عالية الدقة التي تم جمعها في 29 شباط الماضي كشفت عن زيادة كبيرة في الدمار مقارنة بالتقييمات السابقة.

وأوضح المركز أن تقييما محدثا عن الأضرار التي لحقت بالمباني في قطاع غزة، أظهر أن حوالي 35 % من مجمل المباني في قطاع غزة قد تضررت، وهو ما يشكل 88 ألفا و868 مبنى من بينها 31198 مبنى تم تصنيفها على أنها مدمرة و 16908 مبانٍ أصيبت بأضرار جسيمة، فيما أصيب 40762 مبنى بأضرار متوسطة ما يمثل زيادة بنحو 20 ألف مبنى متضرر مقارنة بالتقييم السابق الذي تم إجراؤه في كانون الثاني الماضي.