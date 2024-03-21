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وفاة سيدة عشرينية وطفلها بحادث دهس في عمان

منذ 4 دقائق
وفاة سيدة عشرينية وطفلها بحادث دهس في عمان

وطنا اليوم:توفيت سيدة عشرينية وطفلها الذي لم يكمل عامه الأول، دهسا في منطقة الأشرفية شرقي العاصمة عمان، اليوم الخميس.
وقال مصدر طبي، إنه تم إسعاف السيدة وطفلها إلى مستشفى البشير من قبل مجموعات الدفاع المدني، وعند الوصول أفاد الطبيب المناوب أنهما فارقا الحياة.
وتبين أن المركبة المتسببة في الحادث تعود لأمانة عمان الكبرى، وعملت الأجهزة الأمنية على ضبط السائق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.


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