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مجلس النواب يبدأ الأحد بالقراءة الاولى لمشروع قانون العفو العام

منذ ساعة واحدة
مجلس النواب يبدأ الأحد بالقراءة الاولى لمشروع قانون العفو العام

وطنا اليوم:أكّدت مصادر مطلعة في الأمانة العامة بمجلس النواب الخميس، أن مشروع قانون العفو العام لسنة 2024 سيرد من الحكومة للمجلس يوم الأحد المقبل.
وقالت المصادر، إن المجلس سيبدأ بالقراءة الأولية لمشروع قانون العفو العام 2024 يوم الأحد، ومن ثم سيحال إلى قانونية النواب مع منحه صفة الاستعجال.
وبيّن المصدر أن اللجنة ستشرع مباشرة بمناقشة وإقرار مشروع قانون العفو العام ، مرجحا أن يعرض على جلسة الأربعاء المقبل لإقراره وإكمال مساره الدستوري.
وكان جلالة الملك عبدالله الثاني، قد وجّه الأربعاء، الحكومة إلى إعداد مشروع قانون للعفو العام والسير بإجراءاته الدستورية.
وأقرّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الأسباب الموجبة لمشروع قانون العفو العام لسنة 2024، وأحاله إلى ديوان التشريع والرأي بصفة الاستعجال؛ لتتم مناقشته ودراسته في اللجنة القانونية الوزارية، وإعادته قبل بداية الأسبوع المقبل؛ لإقراره حسب الأصول وإرساله إلى مجلس الأمة وفق المقتضيات الدستورية؛ لإنجازه خلال الدورة العادية الحالية.
وقال الخصاونة خلال الجلسة إنه وامتثالا للتوجيه الملكي السامي لجلالة الملك عبدالله الثاني، وبمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالته سلطاته الدستورية، فإن الحكومة بدأت اليوم بإعداد مشروع قانون العفو العام.


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